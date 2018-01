Un ferit lleu en un accident de trànsit a la C-16, a Berga

Un home ha resultat ferit lleu aquest dijous al migdia en un accident de trànsit a la C-16, a Berga, segons han informat fonts dels Bombers de la Generalitat.

Els fets han tingut lloc al punt quilomètric 92,5 de la C-16, al calçada en sentit sud, on dos cotxes han xocat per encalç. Com a conseqüència, un dels conductors ha resultat ferit lleu, per una fuetada a les cervicals, i ha estat evacuat pel SEM a l'hospital de Sant Bernabé de Berga.