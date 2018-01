El jutjat va arxivar la causa contra un manresà imputat inicialment per contraban

El Jutjat Penal 1 de Manresa jutjarà finalment un sol acusat, Juan M. T., per l'enviament d'una partida de 500 cartrons de tabac de contraban, fet presumptament fa tres anys a través d'una firma de transports de Berga. La segona persona que inicialment havia estat investigada per aquest cas, l'empleat d'un missatgeria de Manresa, Manuel P. O., no anirà a judici, ja que el Jutjat d'Instrucció 2 de Berga, que va dur la investigació, va arxivar la causa contra ell, ja que no va apreciar cap indici sobre la seva participació en els fets.

El judici contra Juan M. T. s'ha assenyalat per al proper 5 de març al Jutjat Penal 1 de Manresa, segons han confirmat fonts judicials. La fiscalia, en el seu escrit de conclusions provisionals, demana per a ell la pena de quatre anys de presó. En el mateix escrit d'acusació de la fiscalia, hi apareixia erròniament el nom del manresà Manuel P. O., amb la mateixa petició de pena, tal com es va fer ressò Regió7 el 10 de gener passat.

En realitat, però, el nom de Manuel P. O. no hauria d'haver aparegut a l'escrit d'acusació, ja que el jutjat de Berga va arxivar el seu cas i, per tant, no està citat com a acusat en el judici, segons han confirmat també fonts judicials. L'arxivament de les actuacions contra Manuel P. O. va significar, per tant, la seva immediata absolució.

Els fets que aniran a judici, doncs, se centren en l'altre acusat (i ara únic encausat), Juan M. T. Segons la fiscalia, el 5 de febrer del 2015 va enviar, des d'una empresa transports de Berga, 300 cartrons de la marca Winston i 200 cartons de la marxa Austin, valorats en 21.250 euros, i que estaven presumptament destinats a contraban. A banda de la pena de quatre anys de presó, el ministeri fiscal demana una multa de 75.000 euros i una indemnització de 16.544 euros a l'Agència Tributària.