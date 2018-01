Un reincident s'enfronta a set anys per un robatori a Avià

La fiscalia demana set anys de presó per a un multireincident acusat d'haver entrat a robar en una casa d'Avià, fa un any i mig. L'home, amb sis sentències fermes per casos similars, serà jutjat la setmana vinent a l'Audiència de Barcelona. Els fets, segons l'escrit d'acusació pública, van tenir lloc el 16 de maig del 2016, cap a les 2 de la matinada. L'acusat, Domingo N. F., va entrar en un domicili del carrer Roure d'Avià, després d'haver forçat la porta del garatge, segons el ministeri públic. En aquell moment, a l'interior de la casa hi havia dormint els seus propietaris. El processat es va endur 600 euros d'una cartera, segons la fiscalia, i va marxar.

Els desperfectes provocats a la porta del garatge van ascendir a 2.250 euros. El lladre, a més, va malmetre una planxa que hi havia a la casa, els danys de la qual van ser valorats en 30 euros. L'asseguradora va pagar la major part dels desperfectes.

La fiscalia considera els fets com un delicte de robatori amb força en casa habitada, amb l'agreujant de multireincidència, per la qual cosa demana la pena de set anys de presó. A més, vol que el processat pagui els 128 euros dels desperfectes que no van ser coberts per l'asseguradora. El judici se celebrarà dimarts de la setmana que ve a la secció tercera de l'Audiència Provincial de Barcelona.