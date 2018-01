Denuncien improvisació en la posada en marxa d'una unitat mixta a Brians

L'Agrupació de Personal Penitenciari de CCOO denuncia que la posada en funcionament de la unitat mixta del Centre Penitenciari Brians 1 «s'ha dut a terme amb total improvisació i sense cap estudi previ que avali el projecte».

El Consell de Direcció, afirma el sindicat, estableix que el personal penitenciari ha de seguir l'antiga normativa que existia a la unitat de mòdul semiobert en aquest primer departament mixt d'interns i internes en règim semiobert. I relega l'elaboració d'un nou redactat a partir del diàleg amb les internes i l'experiència d'aquest mesos de prova pilot.

Per a CCOO, això suposa «una responsabilitat excessiva per al personal penitenciari, que ha de prendre decisions en matèria de normes de règim interior davant situacions noves i desconegudes, quan no els correspon».

D'altra banda, afirma CCOO, «s'està incomplint l'article 171 del Reglament Penitenciari, que deixa clar que és el centre directiu qui ha d'aprovar les normes de règim interior, i detallar les activitats que els interns i les internes poden realitzar en comú i aquelles que no, de manera prèvia a la creació d'aquest departament mixt». CCOO ja ha posat en coneixement de l'autoritat competent aquest nou episodi «d'improvisació, desregulació i incompliment».