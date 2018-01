Detenen un veí d'Igualada per amenaçar de mort Albert Rivera a les xarxes socials

La policia espanyola ha detingut aquest divendres un home a Igualada acusat d'haver amenaçat de mort el líder de Ciutadans (Cs), Albert Rivera, a través de les xarxes socials. Així ho han confirmat a l'ACN fonts policials. Rivera havia presentat una denúncia per aquests comentaris. El detingut és un home natural d'Igualada de 49 anys i ja ha passat a disposició judicial davant d'un jutjat d'Igualada. La detenció l'ha dut a terme la unitat adscrita als jutjats de la plaça de Castella de Madrid.

Cs ha explicat que la policia espanyola s'ha posat en contacte aquest divendres al matí amb el gabinet de Rivera per informar-lo de la detenció i ha agraït als cossos de seguretat de l'Estat i a la Justíica "la seva feina per defensar la seguretat i la llibertat"."A Cs no permetrem que s'amenaci la gent per pensar diferent", han assegurat des de la formació de Rivera, "el nacionalisme a Catalunya ha provocat una fractura social que trigarem anys en recomposar". A més, el partit afegeix que "la majoria de catalans volen seguir sent espanyols i europeus".