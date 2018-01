Un camió carregat amb gas propà bolca a Alp i té una petita fuita

Un camió que transportava gas propà va bolcar ahir al matí a la carretera GIV-4082, a Alp, i va tenir una petita fuita, segons van informar els Bombers, que hi van enviar set dotacions. Com a conseqüència, la via va estar tallada tot el dia. El sinistre va tenir lloc poc després de les 11 del matí, a prop d'Alp. El camioner va resultar il·lès. La cisterna duia 7.500 quilos de gas propà, per la qual cosa es va haver de taponar una petita fuita. A la tarda, es van iniciar els treballs per transvasar el gas propà a una altra cisterna. Protecció Civil va haver d'activar la prealerta del pla Transcat.