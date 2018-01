Condemnada per llançar una llauna de cervesa a un policia de Sant Joan

El Jutjat Penal 1 de Manresa va condemnar aquest dilluns una dona que va agredir dos agents de la Policia Local de Sant Joan de Vilatorrada, ara fa dos anys, quan va ser aturada mentre circulava en un ciclomotor. L'acusada, que haurà de pagar una multa de 1.200 euros, va llançar una llauna de cervesa contra un dels agents i li va clavar una puntada de peu als genitals.

Els fets, segons la sentència de conformitat pactada aquest dilluns, van tenir lloc el 15 de maig del 2016. Dos agents de la Policia Local, que es trobaven en un vehicle patrulla logotipat, van observar un ciclomotor a l'entrada de Sant Joan pel pont gran, a l'altura de la zona poliesportiva. De cop, van veure com el ciclomotor feia un canvi brusc de direcció i com intentava accedir a un camí rural.

Els agents es van dirigir fins al ciclomotor, que estava ocupat per dues persones, una de les quals l'acusada, Ana María N. A., de 46 anys d'edat. Mentre els policies duien a terme les tasques d'identificació, la dona va començar a proferir insults i a mantenir una actitud molta nerviosa i violenta. De cop i volta, l'acusada va agafar una llauna de cervesa i la va llançar contra un dels agents, que la va poder esquivar. A continuació, li va clavar una puntada de peu als genitals, que va impactar al cinturó. Davant d'aquesta actitud violenta, els agents van procedir a detenir la dona, la qual va continuar donant cops de puny, puntades de peu, esgarrapades i mossegades.

Com a conseqüència dels fets, els dos agents van resultar ferits lleus. Un d'ells va presentar contusions al canell, al colze i al peu, mentre que l'altre va rebre cops al braç, al genoll i a la zona inguinal. Les ferides van tardar entre quatre i vuit dies a curar-se.

L'acusada reconeix els fets

El Jutjat Penal 1 de Manresa va acollir aquest dilluns al matí una vista de conformitat sobre els fets. Tot i que inicialment la fiscalia demana una pena de deu mesos de presó, aquest dilluns la fiscal va accedir a pactar una rebaixa de la pena amb la defensa, després que l'acusada reconegués l'autoria dels fets.

Per aquest motiu, la jutgessa va condemnar finalment Ana María N. A. a una multa econòmica de 1.200 euros, per un delicte de resistència i per dos delictes lleus de lesions. La magistrada va accedir que l'acusada faci els pagaments en 24 mensualitats de 50 euros cadascuna.