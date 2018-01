Dos gossos de raça perillosa maten diverses ovelles al Solsonès

Els Agents Rurals han denunciat a una persona responsable de dos gossos de la raça American Standford per no tenir-los controlats al municipi solsonès de Llobera.



Els propietaris no van evitar la seva fugida i els gossos van ferir i provocar la mort d´algunes ovelles d´un tancat de la població.



A més, el cos dels Rurals també ha anunciat que es denuncia al propietari dels dos gossos per no disposar d'una llicència administrativa per la tinença de gossos catalogats com a potencialment perillosos i una assegurança de responsabilitat civil obligatòria.



Aquesta persona doncs, haurà de fer front a una demanda civil de responsabilitat patrimonial.





#AgentsRurals denuncien persona responsable de 2 gossos (American Standford) per no tenir-los controlats i evitar la seva fugida. Els #gossos van ferir i provocar la mort d´algunes ovelles d´un tancat de #Llobera 1/2 pic.twitter.com/6miayXWE7x — Agents Rurals (@agentsruralscat) 23 de gener de 2018