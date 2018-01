Un pres reincident agredeix tres funcionaris a Lledoners

Un intern de Lledoners va agredir diumenge tres funcionaris de la presó, un dels quals va ser atacat amb la seva taula de despatx, segons va denunciar aquest dilluns el sindicat CCOO i van confirmar fonts del departament de Justícia. El pres en qüestió, que compleix una condemna de quinze anys per l'assassinat d'una fornera a Barcelona l'any 2012, és reincident, ja que el 2014 ja va agredir un funcionari de la mateixa presó, un fet pel qual també va ser condemnat.

Els fets, segons les mateixes fonts, van tenir lloc diumenge al mòdul número 7 de la presó de Lledoners de Sant Joan de Vilatorrada. L'intern, Àngel R. S., es va dirigir al despatx de l'edifici, on hi havia el cap d'unitat. Un cop a dins, va agafar la taula de despatx i la va empènyer contra el funcionari, de manera que el treballador va quedar atrapat entre la taula i la paret. L'home va resultar ferit i va haver de rebre atenció mèdica a la mútua.

Funcionaris del mateix mòdul van poder reduir Àngel R. S., que, tal com marca el protocol en aquests casos, va ser derivat al mòdul de règim tancat. Allà, segons expliquen les mateixes fonts, va agredir dos funcionaris més quan l'intentaven escorcollar. Tots dos van resultar ferits lleus, per esgarrapades i erosions.

El sindicat CCOO, majoritari a Lledoners, va denunciar els fets i va constatar que l'intern en qüestió té «problemes psiquiàtrics» i que en el moment dels fets «presentava una descompensació en la medicació». Per aquest motiu, va demanar a Justícia que «s'avaluïn millor els interns psiquiàtrics, ja que han de requerir atencions diferents de les de la resta d'interns», va afegir.

CCOO també va assegurar que durant els darrers mesos han augmentat la xifra d'agressions tant a Lledoners com a la resta de presons catalanes. «Exigim que Justícia adopti mesures per evitar aquest augment constant d'agressions». Segons CCOO, el departament, fins ara, no ha presentat «voluntat política» per resoldre la problemàtica. «La conselleria ha bloquejat el grup de treball d'agressions i no ens ha considerat agents de l'autoritat, perquè cap agressió no quedi impune, la qual cosa ha agreujat la nostra precarietat laboral».