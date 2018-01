Troben sa i estalvi un home de 92 anys perdut a Collbató

Els Mossos i els Bombers van localitzar ahir a la tarda un veí de 92 anys de Collbató que s'havia extraviat hores abans en una zona boscosa del municipi, de molt difícil accés. L'alerta de la desaparició es va fer a 3/4 de 3 de la tarda. L'home havia sortit a caminar a mig matí per l'entorn de casa seva i no havia tornat al domicili. Per a l'operatiu de recerca, es van activar cinc dotacions dels Bombers, entre les quals el vehicle de trànsit, i el Grup Caní de Recerca, i també diverses unitats dels Mossos, entre aquestes l'helicòpter i el grup camí. Els Mossos van localitzar l'home, cap a les 6 de la tarda, a la zona boscosa de la Fumada. L'ancià estava sa i estalvi, conscient, tot i que desorientat.