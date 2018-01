Denuncien l'amo de dos gossos que van matar ovelles a Llobera

Els Agents Rurals han denunciat el responsable de dos gossos al Solsonès per no tenir-los controlats i per no haver impedit que s'escapessin de casa. Els gossos, d'una raça considerada potencialment perillosa (American Standford), van matar algunes ovelles que estaven en un tancat a Llobera, i van malferir la resta.

Així ho van explicar ahir fonts dels Agents Rurals de la Generalitat. El cos rural també va denunciar el propietari dels gossos per no disposar de llicència administrativa per a la tinença de gossos catalogats com a potencialment perillosos.

Per aquest motiu, el propietari dels animals haurà de fer front a una denúncia civil de responsabilitat patrimonial, amb la qual cosa haurà d'indemnitzar el pastor amb el valor econòmic de les ovelles mortes.