L'Audiència de Barcelona reobre el cas de la nena morta durant una intervenció quirúrgica

La secció tercera de l'Audiència Provincial de Barcelona ha decidit reobrir el cas per la mort d'una nena d'onze anys de Cabrera d'Anoia durant una intervenció quirúrgica a una clínica privada de Barcelona. D'aquesta manera, la sala ha acordat estimar el recurs d'apel·lació que va interposar la família de la petita contra la resolució del jutjat d'instrucció número 15 de Barcelona que va acordar arxivar el cas i desestimar el recurs de reforma que va presentar la família. En la interlocutòria, a la qual ha tingut accés l'ACN, els tres magistrats de la secció tercera han acordat per unanimitat reobrir el cas per determinar "si els medicaments i les dosis subministrades a la menor van ser les correctes", així com també si es va fer una "correcta intubació" de la nena.

Els pares de Clàudia Zorrilla, una nena d'onze anys de Cabrera d'Anoia que va morir el 2015 mentre se li practicava una petita intervenció quirúrgica a una clínica privada de Barcelona, van elevar el cas a l'Audiència Provincial de Barcelona després que el jutjat d'instrucció 15 de Barcelona desestimés el recurs de reforma que van presentar davant la decisió d'arxivar el cas. Ara, els magistrats de la secció tercera de l'Audiència de Barcelona han decidit estimar el recurs d'apel·lació i, per tant, "deixar sense efecte el sobreseïment" del cas i "acordar la continuació del procediment amb la pràctica de les diligències".

La família de la menor va presentar una denúncia contra l'equip mèdic de la clínica en considerar que hi havia hagut negligències en el procediment que van seguir. La petita va morir el 6 de febrer de 2015 per una aturada cardíaca després de subministrar-li l'anestèsia general. A la Clàudia li havien de fer una petita intervenció quirúrgica per retirar-li uns guixos que li havien col·locat unes mesos abans arran d'una operació d'allargament de tíbies i els metges volien aprofitar-ho per practicar-li una tenotomia –una tècnica quirúrgica que consisteix en tallar els tendons per millorar el desequilibri muscular-.

El jutjat número 15 de Barcelona va arxivar el cas de la Clàudia el passat mes de maig de 2017 després de prendre declaració als tres professionals –dos cirurgians i una anestesiòloga- de la Clínica Quirón-Deixeus que estaven investigats. El jutge va considerar en aquell moment que no hi havia prou proves per obrir judici. Aleshores, la família de la Clàudia va presentar un recurs de reforma davant de la decisió judicial, el qual va ser desestimat el mes d'octubre de 2017. El jutge va considerar que no hi havia "indicis suficients" de la comissió d'un delicte d'imprudència mèdica i assegurava que la mort de la menor va ser causada "a conseqüència d'una reacció adversa als fàrmacs, una reacció imprevisible i no esperable"

Ara, l'Audiència Provincial de Barcelona considera en la seva interlocutòria que la instrucció que s'ha realitzat fins al moment és "insuficient". D'una banda, els magistrats posen de relleu la "manca de dades analítiques sobre els fàrmacs subministrats per a l'anestèsia, així com les dosis corresponents" i, de l'altra, "la necessitat d'haver procedit a una correcta intubació que hauria evitat una brusca disminució de CO2, que sembla que efectivament es va produir".

Els jutges creuen que les diligències que proposa la part apel·lant són "adequades" per tal de determinar "si efectivament els medicaments i les dosis subministrades a la menor van ser els correctes" i, segons apunten a la interlocutòria, "sembla evident que aquestes dades es poden obtenir de manera objectiva a través de les analítiques que se li haurien practicat" a la menor.