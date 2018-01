L'alcalde de Collbató lamenta les maniobres de l'exèrcit a les Coves de Montserrat

L'alcalde de Collbató, Miquel Solà, s'ha mostrat sorprès aquest dijous per la presència de sis vehicles de l'exèrcit espanyol amb soldats armats al pàrquing de les Coves de Montserrat, a tocar del municipi.

Solà ha lamentat que la presència de militars fent maniobres per la zona és habitual, tot i que el consistori va aprovar en el seu moment una moció rebutjant-les. "No és una imatge agradable veure soldats armats en un entorn natural i turístic com és Montserrat", ha afegit. Solà, a més, ha criticat que no s'hagi avisat l'ajuntament com habitualment es fa enviant un fax.

L'alcalde de Collbató explica que ja fa anys que l'exèrcit espanyol fa pràctiques d'escalada i marxes a la zona i que "tot i que no els fan gaire cas", com a mínim han aconseguit que els soldats no passegin armats pel poble com si que feien anys enrere.

Solà, que aquest dijous al matí ha presentat un audiovisual fet amb la tècnica de 'vídeo mapping' que es projectarà a les Coves de Montserrat, ha descobert els militars quan accedia al pàrquing per a visitants.