Cau un arbre a Manresa i dos despreniments de roques afecten el Bruc i Olius

La pluja caiguda les darreres hores ha provocat algunes incidències a la Catalunya Central. A Manresa, per exemple, els Bombers de la Generalitat han treballat per serrar un arbre de grans dimensions que ha caigut al barri de la Font dels Capellans. L'inicident ha tingut lloc al voltant d'un quart de 8 d'aquest matí al pati interior de l'octogonal número 13. L'enorme arbre, amb moltes branques trencades, ha quedat arrencat des de l'arrel i per les seves dimensions ha acabat ocupant tot el pati interior de l'octogonal. En precipitar-se, l'impacte d'algunes de les branques ha fet malbé trams de la canalització dels cablejats que passa per la façana interior. Veïns del bloc comentaven que havien sentit un gran estrèpit i que en un primer moment no sabien a què atribuir-ho, fins que han tret el cap per la finestra del pati interior i han vist l'arbre al terra. A quarts de nou del matí l'arbre ja havia estat serrat en dues meitats, a l'espera que la brigada municipal procedís a retirar-lo. També alguns veïns baixaven, no només a veure l'arbre, si no ha comprovat que no hi hagués cap cotorra ferida, ja que, segons expliquen, són ocupants habituals d'aquests arbres.

{C}{C}

Aquesta ha estat la única sortida que han fet els Bombers per la pluja, entre les 8 del vespre d'ahir dijous i les 8 del matí d'avui divendres.

D'altra banda, al Bruc (Anoia), els Bombers han rebut un avís a les 7.33 d'aquest matí per un despreniment de terra i de dues roques de grans dimensions que ocupen un dels carrils de la carretera que va del Bruc a Manresa, la carretera BP-1101 amb la BP-1103.

Al Baix Llobregat Nord, a Martorell, els Bombers han rebut un avís, avui a les 7.52, alertant que entrava aigua en un domicili del carrer del Mur, número 46. Fonts de Bombers detallen que, en aquest cas, no s'hi han desplaçat. A Martorell, a més, hi ha hagut un accident de trànsit, en el qual la pluja podria ser una de les causes. Un cotxe ha relliscat i ha quedat creuat ocupant dos carrils a l'AP7. En aquest cas els Bombers tampoc s'hi han desplaçat.

Finalment, a Berga, al polígon de la Valldan, s'han embussat els embornals, i a Olius (Solsonès) també hi ha hagut un despreniment, avui a 2/4 de 8 del matí, d'una pedra que ha quedat al mig de la carretera C-26, al punt quilomètric 110. Se n'ha fet càrrec Mossos d'Esquadra.