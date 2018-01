Sóc (dec ser) culpable

David Bricollé

Em declaro culpable. Jo sóc un (entre centenars) dels que no van denunciar el que devia ser un delicte flagrant. I amb agreujant. Perquè jo sóc un (entre centenars) que quan un diumenge passava corrent pel que en queda, de l'antic i majestuós hostal de Sant Jaume de Vallhonesta, aturava la marxa, saludava el Josep Maria i li donava gràcies. Gràcies pels esforços esmerçats, per les hores dedicades. Però, sobretot, gràcies per fer possible que quan, dies o setmanes després, hi tornés a passar, pogués tornar a aturar la marxa, admirar el mas, passar (gairebé com un acte ritual) pel túnel dels antics estables i tornar-li a donar les gràcies pel temps regalat. Per poder creuar encara el que en queda, de la portalada d'aquest hostal d'origen medieval alçat dalt d'una carena, a peu del camí ral. Contemplar la bassa, pujar a la terrassa des d'on albirar la vall, respirant la història de les pedres que, senzillament, ell recol·locava i salvava de la força de l'abandonament i de la malesa, perquè d'aquell patrimoni en seguís quedant testimoni visible, no només memòria i fotografies.

Paradoxes de la vida, aquesta setmana es presentava a Súria un llibre sobre les construccions en pedra seca, i l'alcalde d'aquest municipi subratllava que «és important conèixer el patrimoni per tal d'estimar-lo encara més i preservar-lo per a les properes generacions». Just el que feia el Josep Maria i el que ara el porta a haver d'afrontar una denúncia per un delicte contra el patrimoni. Patrimoni que, ves per on, sense la labor de formiga del Josep Maria ara potser ni tan sols no existiria. Seria només un munt de pedres caigudes, les mateixes que ara el castiguen.