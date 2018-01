La denúncia contra el santvicentí que refeia un mas medieval va venir de la Diputació

La denúncia que els Mossos han presentat contra el veí de Sant Vicenç que els últims anys s'ha dedicat a conservar les restes de l'hostal medieval de Sant Jaume de Vallhonesta va provenir de la direcció del parc natural de Sant Llorenç del Munt (de titularitat de la Diputació), on es troba englobat l'edifici. Així ho va revelar ahir la institució, que va assenyalar que feia temps que els vigilants del parc natural havien advertit de la il·legalitat tant l'afectat com l'Ajuntament de Sant Vicenç, que coneixia i aprovava la seva tasca.

Tal com va publicar ahir Regió7, la unitat central de Patrimoni Històric dels Mossos d'Esquadra ha denunciat per un delicte contra el patrimoni Josep Maria Llovet, l'home que els últims set anys ha endreçat l'entorn de Sant Jaume de Vallhonesta i ha reforçat les parets que queden dempeus de l'antic hostal, amb l'objectiu d'aturar el seu imparable ensorrament. La raó de la denúncia és que l'edifici forma part del patrimoni catalogat de la Generalitat i que, per tant, cal una autorització expressa del departament de Cultura per fer-hi qualsevol tipus d'intervenció. La unitat regional de Medi Ambient dels Mossos va tenir coneixement del cas a principi de desembre i va traslladar-lo a la unitat de Patrimoni Històric.

Doncs bé, qui va denunciar els fets als Mossos va ser la Diputació de Barcelona, segons van revelar ahir fonts de la institució. Segons van afegir, els responsables del parc natural ja havien advertit feia temps Llovet que no podia continuar actuant a Sant Jaume Vallhonesta, perquè només tècnics autoritzats per Cultura podien intervenir-hi arquitectònicament. Les mateixes fonts van explicar que l'objectiu de la denúncia és protegir el patrimoni original de Sant Jaume de Vallhonesta i evitar que no s'hi retoqui ni s'hi substitueixi cap element inicial.

A més, la direcció del parc natural també va avisar dels fets l'Ajuntament de Sant Vicenç, però va veure amb «sorpresa» que el consistori no havia fet mai cap acció per aturar l'activitat de Llovet.

El cert, però, és que ni l'empresa propietària del terreny ni Cultura no han fet mai cap acció per protegir l'edifici. El 2011, el seu estat era deplorable: les poques parets que es mantenien perillaven d'enderrocar-se i la malesa omplia tot el paratge. Des de llavors, Llovet, de forma voluntària, s'ha dedicat a netejar i endreçar tot l'entorn i ha reforçat els murs. Majoritàriament, ho ha fet amb pedra seca (amb les mateixes pedres originals), tot i que en algun cas ha hagut de fer servir ciment. La seva tasca ha estat lloada i reconeguda pels veïns del poble i pels excursionistes que freqüenten la zona.