La neu emblanquina Montserrat, el Moianès i punts alts del Bages i l'Anoia

La nevada d'aquest divendres al matí ja ha enfarinat diverses zones altes de la Catalunya Central. A Montserrat, la neu ja ha començat a quallar a partir dels 800 metres, la qual cosa ha emblanquinat les roques més elevades. També al Bages, ha nevat en altres punts alts, com la serra de Castelltallat. La previsió del Servei Meteorològic de Catalunya és que la probabilitat de nevades es mantindrà a les cotes altres de les comarques centrals fins les 6 de la tarda. Calen cadenes per circular per 11 carreteres, entre elles la C-16, entre Bagà i Bellver.





Montserrat nevat, poc més amunt del Monestir: pic.twitter.com/Lbcbq6LuCd — Eliseu Vilaclara (@eliseuvilaclara) 26 de gener de 2018

En aquests moments, la cota de neu a #LaLlacuna es situa a 650 metres.

La neu s'agafa al terra a partir de la cota 840. pic.twitter.com/cygGbfmNhJ — meteollac (@meteollac) 26 de gener de 2018

Al, la neu també ha quallat a, i s'ha deixat veure a Moià. El Consell Comarcal del Moianès ha avançat, de forma preventiva, la finalització de les classes pel dia d´avui degut a l´acumulació de neu que s´està produint a les carreteres locals de la comarca.A l', ha nevat a la zona de la, mentre que a l'entorn detambé hi han començat a caure flocs de neu.A la Catalunya Central, els gruixos més generosos s'han donat a l'en moltes poblacions com ara Saldes i Fígols. El Consell Comarcal del Berguedà també ha suspès rutes de transport escolar . També ha nevat amb ganes a zones altes delcom