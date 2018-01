La neu emblanquina punts alts del Bages, el Moianès i l'Anoia i deixa gruixos importants al Berguedà

La nevada d'aquest divendres al matí ha enfarinat diverses zones altes de la Catalunya Central. A Montserrat, la neu ha començat a quallar ja cap al migdia a partir dels 800 metres i ha deixat una estampa bucòlica amb les roques més elevades emblanquinades. També al Bages, ha nevat en altres punts alts, com la serra de Castelltallat i al Moianès. On els gruixos han estat més importants ha estat al nord del Berguedà i a la Cerdanya. En aquesta zona hi ha algunes carreteres per on cal circular amb cadenes, com la BV-4024, a Bagà, la GIV-4082, a Alp, la BV-4025, a Cercs, i la BV-4243, a Berga. Durant la nit pot continuar nevant a la Cerdanya i de cara a demà no s'espera neu a les comarques centrals.





La neu qualla al Moianès, però no al Bages

Montserrat nevat, poc més amunt del Monestir: pic.twitter.com/Lbcbq6LuCd — Eliseu Vilaclara (@eliseuvilaclara) 26 de gener de 2018

Paisatges blancs a la Llacuna, Pujalt i la Panadella

En aquests moments, la cota de neu a #LaLlacuna es situa a 650 metres.

La neu s'agafa al terra a partir de la cota 840. pic.twitter.com/cygGbfmNhJ — meteollac (@meteollac) 26 de gener de 2018

La #Panadella, ben blanca, ara mateix. El cel gris i pesat deixa anar gotetes, però diuen els de #324eltemps que encara pot tornar a nevar. pic.twitter.com/56Iyfe0ySU — Xavi Rosiñol (@XaviRossinyol) 26 de enero de 2018

Al, la neu també ha quallat a, i s'ha deixat veure a Moià. El Consell Comarcal del Moianès ha avançat, de forma preventiva, la finalització de les classes pel dia d'avui degut a l'acumulació de neu que s'ha produït a les carreteres locals de la comarca.En canvi, al Bages, la neu ha aparegut escassament i només en punts molt elevats. A Mura (900 m), per exemple, s'han acumulat 5 cm segons el Servei Meteorològic de Catalunya.A la Catalunya Central, els gruixos més generosos s'han donat a l'en moltes poblacions com ara Saldes i Fígols. El Consell Comarcal del Berguedà també ha suspès rutes de transport escolar A Gisclareny, el poble més petit de Catalunya, una màquina llevaneus ha treballat per garantir l'accés al nucli urbà, mentre que en vies amb més trànsit, com la C-16, ha calgut dur cadenes bona part de la jornada entre Bagà i Bellver. A més, Mossos ha restringit el pas de camions al túnel del Cadí.A Port del Comte, al Solsonès, s'han registrat 43 cm de neu (cota 1.971 m).A l', ha nevat a la zona de la, deixant uns 6 cm de gruix, mentre que a l'entorn detambé hi han caigut flocs de neu. A Montmaneu s'han acumulat 3 cm i a Pujalt, 2 cm. A Igualada, només ha caigut aiguaneu.I a la Panadella, a 710 metres, el paisatge també ha quedat ben nevat.