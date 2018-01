Insten els ajuntaments a fer pagar als veïns la neteja forestal de les urbanitzacions

La Diputació de Barcelona vol fomentar enguany que els municipis amb urbanitzacions comencin a aprovar taxes perquè els veïns paguin les franges de protecció, amb l'objectiu de prevenir incendis forestals. L'ordenança ja va ser creada l'any passat per l'organisme provincial, amb l'objectiu d'oferir-la als ajuntaments, per poder-se pagar així la neteja forestal de les urbanitzacions, i prevenir que les flames de futurs incendis no s'acostin a les cases.

Així ho va manifestar ahir el vicepresident primer de la Diputació, el moianès Dionís Guiteras. «Fer una franja de seguretat en una urbanització suposa una despesa d'entre 30.000 i 35.000 euros. Per a un propietari, per tant, només li suposa un cost d'entre 25 i 30 euros», va afirmar. «Seria bastnat trist que una normativa obligatòria que va en benefici dels propietaris (com és la creació de franges de seguretat), i que només costa 25 euros l'any, no es pugui gestionar bé, i ens trobem cada estiu amb el problemes dels incendis en urbanitzacions», va afegir.

Guiteras va fer aquestes manifestacions durant la presentació d'una campanya divulgativa per fomentar les mesures d'autoprotecció contra focs forestals, juntament amb la directora general d'Ecosistemes Forestals de la Generalitat, Montserrat Barniol, i del director dels Agents Rurals, Marc Costa. La campanya, que es va presentar a Manresa, té per nom «Si arriba el foc, estàs preparat?».

I la resposta és que, ara per ara, la gran majoria d'urbanitzacions del país no estan preparades pels incendis forestals, malgrat que la normativa obliga des de fa quinze anys a mantenir neta una franja de 25 metres entre el bosc i les cases. Segons Guiteras, a Catalunya hi ha 1.433 urbanitzacions (mil de les quals a la província de Barcelona), on viuen 800.000 persones, l'11% de la població catalana. Però la gran majoria tenen la massa forestal a tocar de les cases.

Segons va afegir, des de fa uns anys la Diputació destina ajuts econòmics als ajuntaments per pagar la creació de franges, però els diners només donen per assistir 80 urbanitzacions cada any.

La campanya presentada ahir no només vol incidir en la neteja dels perímetres d'aquests nuclis, sinó també en el desbrossament del voltant de les cases i de les masies aïllades (també tenen l'obligació de mantenir-se 25 metres allunyats del bosc). Per aquest motiu, durant els propers dos mesos, es faran xerrades a propietaris d'edificacions, ajuntaments, instal·lacions, parcel·les i veïns d'urbanitzacions. «Volem que la conscienciació entre la gent es vagi estenent com una taca d'oli arreu de Catalunya», va concloure Barniol.