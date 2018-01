Tres detingudes per robar objectes valorats en 1.000 euros en botigues de Manresa

Els Mossos d'Esquadra van detenir dimecres tres dones d'edats compreses entre els 23 i els 32 anys acusades d'haver robat en diferents establiments comercials de Manresa. Les detingudes, per un delicte de furt, són veïnes de Badalona, de Santa Coloma de Gramenet i de Sabadell.

Els fets van tenir lloc dimecres cap a les 8 del vespre, durant un control preventiu dels Mossos el peatge de C-16, Castellbell i el Vilar. Els agents van observar un turisme amb tres persones a l'interior que feia més de deu minuts que estava aturat a la línia de bar-reres del peatge, sense passar-les.

Els agents van fer senyals al vehicle perquè s'adrecés fins al control. En l'escorcoll del cotxe, van localitzar al portaequipatges i als seients posteriors diversos productes d'alimentació, cosmètica i roba de dubtosa procedència. A més, algunes peces de roba tenien l'alarma posada.

Els Mossos van comprovar que els productes, per un import total de 1.015 euros, havien estat sostrets de diverses botigues de Manresa. Segons informen fonts policials, les ocupants del vehicle no van aclarir ni justificar amb cap tiquet de compra la procedència dels productes. Les tres dones van quedar detingudes per la seva presumpta relació amb els furts.

Les arrestades van passar l'endemà, dijous, a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Manresa, que en va decretar la llibertat amb càrrecs.