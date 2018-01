Condemnen l'extresorer de Castellgalí a retornar els 405.000 euros que va robar de l'Ajuntament

El Tribunal de Comptes ha condemnat l'extresorer de l'Ajuntament de Castellgalí a retornar els 405.000 euros que va desviar als seus comptes bancaris i als de la seva exesposa. L'acusat va ser apartat del consistori quan l'interventor municipal va descobrir els fets.

Segons ha informat l'Ajuntament de Castellgalí en un comunicat, el tribunal ha notificat al consistori la sentència del procediment per responsabilitat comptable que es va iniciar per la denúncia formulada pel propi ajuntament respecte de les operacions de tresoreria i comptables dutes a terme per l'extresorer.

La sentència el condemna, com a responsable directe únic, a reintegrar a l´Ajuntament de Castellgalí la quantitat de 405.317,62 €, així com als interessos meritats i les costes del procediment.

El tribunal considera provat que l´ex-tresorer, a l'empara de les funcions legalment conferides, va procedir de forma dolosa a sostreure quantitats de diner públic i a desviar-les als seus comptes bancaris o de la seva ex muller. Per encobrir-ho, va falsejar la comptabilitat municipal, tot evitant situacions de desquadrament que permetessin detectar l´existència de sortides injustificades de fons municipals.

El condemnat va exercir el càrrec de tresorer entre el 7 de juliol de 2011 fins el seu cessament per Decret de l´Alcaldia de data 9 de juliol de 2015.