Apaguen dos incendis de xemeneia, a Bagà i Navarcles

Els Bombers van apagar dos incendis de xemeneia, a Navarcles i Bagà la nit de diumenge a dilluns. El primer dels dos focs, el de Navarcles, va tenir lloc a les 8 del vespre, al carrer de Santiago Rusiñol, quan es va encendre la xemeneia d'una casa. Tres dotacions dels Bombers es van desplaçar fins al lloc per extingir el foc i revisar la xemeneia. A 1/4 de 12 de la nit, es va declarar un altre incendi de xemeneia, en aquest cas a Bagà, en una casa de l'avinguda Reina Elisenda. També s'hi van desplaçar tres vehicles dels Bombers. En cap dels casos no hi hi va haver ferits ni desallotjats.