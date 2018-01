Augmenten un 10% les trucades al telèfon 112 des de la Catalunya Central

Les trucades al telèfon d'emergències 112 des de la Catalunya Central van augmentar gairebé un 10% durant el 2017, segons va informar ahir Protecció Civil.

En concret, des de les comarques centrals, es van fer un total de 67.365 trucades al telèfon 112 l'any 2017, mentre que l'any 2016 se n'havien fet 61.324 (el 9,8% més). La majoria de trucades van ser per demanar assistència sanitària amb 22.751 trucades (33,8%) el 2017 i 21.052 l'any anterior; 17.681 trucades (26,2%) es van fer per motius de seguretat per 15.770 trucades el 2016; 14.732 trucades (21,9%) es van fer per motius de trànsit davant 13.609 trucades el 2016; i per incendis es van fer 4.241 trucades (6,3%) el 2017 i 4.169 trucades el 2016.

A tot Catalunya, de les 2.680.520 trucades rebudes l'any 2017, 1.607.594 van ser trucades operatives, cosa que significa que van ser generades per una emergència i van activar algun tipus de recurs operatiu. Aquesta xifra significa un lleuger augment, del 9,7% respecte de l'any anterior (l'any 2016, les trucades operatives van ser 1.465.585).