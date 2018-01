Condemnen l'extresorer de Castellgalí a retornar els 405.000 euros que va robar

El Tribunal de Comptes ha condemnat l'extresorer de l'Ajuntament de Castellgalí a retornar els 405.000 euros que va sostreure de les arques municipals entre els anys 2011 i 2015, segons va informar aquest dilluns el consistori bagenc. El tribunal, que considera provat que el funcionari es va embutxacar els diners, ha emès la sentència abans que se celebri el judici en l'àmbit penal, que encara està pendent d'assenyalar-se.

La resolució conclou que l'extresorer va procedir «de forma dolosa» a sostreure quantitats de diner públic i a desviar-les als seus comptes bancaris o de la seva exesposa. Per encobrir-ho, va falsejar la comptabilitat municipal, per evitar situacions de desquadrament que permetessin detectar l'existència de sortides injustificades de fons municipals.

Els fets van tenir lloc entre el 2011 (quan el funcionari va accedir al càrrec de tresorer) i el 2015, quan l'interventor municipal va descobrir els fets i l'Ajuntament va destituir-lo. Poc després, el consistori va presentar dues denúncies: una al Jutjat d'Instrucció 7 de Manresa, que ha iniciat el procediment penal (que encara no s'ha acabat), i l'altra al Tribunal de Comptes, que ja ha emès sentència. I la resolució el condemna, com a responsable directe únic, a reintegrar a l'Ajuntament de Castellgalí 405.317,62 euros, així com als interessos i les costes.

L'alcalde, Cristòfol Gimeno, va celebrar la sentència i va confiar que el procediment penal acabi en el mateix sentit. Tot i així, va admetre que l'Ajuntament, ara per ara, no té garantit que el condemnat pugui acabar retornant íntegrament els diners. «De moment, no tenim garanties, ni per part del Tribunal de Comptes, ni per part penal. Si aquesta persona no té patrimoni ni comptes bancaris, serà difícil», admet Gimeno.

Per aquest motiu, recorda que, per la via penal, els serveis jurídics de l'Ajuntament van denunciar l'entitat bancària BBVA «com a responsable civil subsidiària» perquè pugui fer front al pagament en el cas que l'extresorer es declari insolvent. El BBVA va ser denunciat per l'Ajuntament de forma subsidiària perquè va autoritzar les transferències irregulars sense exigir a l'acusat les signatures digitals necessàries de l'alcalde i del secretari-interventor.

En tot cas, Gimeno confia que «es pugui restituir a l'Ajuntament la quantitat sostreta com més aviat millor». Sobre la sentència, celebra que faci responsable únic l'acusat «i, per tant, la possible derivació cap a altres persones persones queda tancada».