Un conductor ferit en bolcar el cotxe a Piera

Un conductor ha resultat ferit aquest dimecres al matí en un accident de trànsit a Piera, a la carretera de Sant Sadurní d'Anoia (BV-2242), segons han informat fonts dels Bombers de la Generalitat.

L'accident ha tingut lloc poc després de les 9 del matí al punt quilomètric 5 de la BV-2242, en sentit Piera. Per causes que es desconeixen, un cotxe ha sortit de la calçada i el conductor ha quedat atrapat. L'home, que estava ferit, ha estat rescatat pels Bombers i ha estat atès pel SEM. El sinistre ha obligat a donar pas alternatiu a la calçada.

Es dóna la circumstància que, uns minuts abans, hi havia hagut un altre accidnet a Piera, en aquest cas a la urbanització Can Claramunt, al carrer Pimpinella. Un cotxe ha sortit de la calçada i ha caigut per un marge de quatre metres. El conductor, però, ha resultat il·lès.