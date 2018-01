Jutgen un home per abusar sexualment d'una companya de feina a Esparreguera

La fiscalia va demanar aquest dimarts la pena de nou anys de presó per a un treballador de la Fundació per a la Integració Laboral d'Esparreguera acusat d'haver abusat sexualment d'una companya de feina. Tant la víctima com l'acusat tenien una discapacitat intel·lectual considerada lleu. El judici va quedar vist per a sentència.

Els fets, segons l'acusació pública, van tenir lloc a inicis d'estiu del 2014, aprofitant que l'acusat compartia amb la víctima el trajecte des de la sortida de la fundació fins al domicili. Segons la fiscalia, l'home feia estar la víctima en un portal i li feia tocaments als pits i per sota dels pantalons.

Fets similars, segons la fiscalia, es van produir en diferents ocasions, durant força temps, fins i tot a dins de l'ascensor de la Fundació. Per aquest motiu, el ministeri públic considera els fets com un delicte continuat d'abusos sexuals, pels quals demana la pena de vuit anys de presó i vuit anys més de llibertat vigilada. A més a més, reclama que el processat indemnitzi la víctima amb 15.000 euros pels danys morals.