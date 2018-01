Sant Vicenç no té previst rehabilitar l'antic hostal que conservava el veí denunciat

L'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet no tenia previst fer cap intervenció d'urgència per salvar de la ruïna l'antic hostal de Sant Jaume de Vallhonesta, un edifici que el mateix consistori va declarar bé d'interès local l'any 2011, i que és propietat d'una empresa que el tenia totalment abandonat.

L'única persona que conservava el mas, tal com va publicar Regió7 dijous passat, era un veí del poble que, de manera voluntària, durant set anys ha reforçat parets i ha netejat l'entorn, però que ha acabat denunciat pels Mossos per un delicte contra el patrimoni, per actuar sense autorització.

Segons ha detallat ara el departament de Cultura de la Generalitat a aquest diari, l'antic hostal de Sant Jaume de Vallhonesta consta en l'Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya des del 2011, any en què l'Ajuntament va declarar-lo bé cultural d'interès local. Des de llavors, però, a Cultura no li consta cap intervenció ni cap petició de subvenció per part del consistori santvicentí, que seria l'única administració competent per rehabilitar-lo, en cas que considerés urgent fer-ho.



«Molts anys» en mal estat



Fonts de l'Ajuntament van confirmar ahir que el Pla d'Actuació Municipal no té previst fer aquest mandat cap tipus d'intervenció a Sant Jaume de Vallhonesta i van assenyalar que el seu mal estat «està pendent de resoldre's des de fa molts anys». Les mateixes fonts van recordar que la seva aposta en aquest mandat ha estat rehabilitar el conjunt de Castellet.

La finca on es troba Sant Jaume de Vallhonesta pertany des del 2003 a l'empresa de residus Hera Tratesa, que gestiona l'abocador de Vacarisses i que l'any 2004 havia aspirat a construir un dipòsit de residus a tocar de Sant Vicenç (al terme de Rellinars), opció que finalment es va descartar. Des d'aleshores, l'empresa té abandonat Sant Jaume de Vallhonesta, que va quedar inclòs en l'ampliació del parc natural de Sant Llorenç del Munt, i que, per tant, es troba en una zona d'especial protecció, en cap cas urbanitzable.



L'empresa desconeixia els fets



Fonts de l'empresa han reconegut haver-se assabentat per Regió7 de la denúncia que els Mossos han presentat contra Josep Maria Llovet, el veí que durant set anys ha estat conservant l'edifici de forma voluntària. «No tenim res a veure amb la denúncia», asseguren des de l'empresa, que va donar mostres que desconeixia els fets. De fet, qui va denunciar l'home als Mossos va ser la direcció del parc natural, gestionat per la Diputació, tal com ja va explicar divendres aquest diari, al·legant que Llovet no tenia permís de cap administració i que podia posar en perill el patrimoni arquitectònic original (fet que ell nega).



L'Ajuntament farà un informe



L'empresa, però, s'ha posat en contacte ara amb l'Ajuntament de Sant Vicenç «per veure quins mitjans hem de posar per mantenir l'edifici més segur». Actualment, les ruïnes es troben precintades pels Mossos. Fonts de l'Ajuntament també han confirmat contactes amb l'empresa «per intentar trobar una solució». El consistori, a més, ha rebut un requeriment dels Mossos perquè l'arquitecte municipal faci un informe sobre l'estat actual del conjunt de Sant Jaume de Vallhonesta.

Segons expliquen fonts de Cultura, la rehabilitació de béns patrimonials, d'entrada, ha de ser impulsada per la seva propietat. Però l'administració hi pot actuar de manera subsidiària si creu que és urgent fer-ho, per evitar la seva destrucció. És a dir: podria pagar la rehabilitació, tot al·legant motius d'emergència, i passar després la factura a la propietat.

No ha estat el cas de l'Ajuntament de Sant Vicenç en relació amb Sant Jaume de Vallhonesta. Qui sí que ha restaurat l'indret, en canvi, ha estat Josep Maria Llovet, que de forma voluntària s'ha dedicat a netejar la zona i a reforçar algunes parets, per evitar que continuessin caient. El consistori santvicentí ja va admetre fa uns dies que coneixia l'activitat de Llovet, i que l'acceptava, perquè ho considerava una tasca de neteja de l'entorn, com fan altres entitats cíviques en altres indrets.