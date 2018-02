Demanen set anys de presó a quatre acusats de robar i lligar la propietària i dos treballadors d'una granja

El jutjat penal 2 de Lleida acollirà aquest divendres a les 11.45h el judici a quatre homes acusats d'un assalt violent a Organyà (Alt Urgell), que va tenir lloc el 8 de setembre de 2016 pels volts de les 07.00 hores. Els lladres van entrar en una granja de conills d'Organyà i van lligar amb brides la propietària, una treballadora i el repartidor. Seguidament es van dirigir al domicili de la propietària de la granja, on hi havia el seu marit, amb una severa invalidesa física, al qual van colpejar per tal que els digués on guardava els diners. Es van apoderar d'un vehicle, un telèfon mòbil i 1.200 euros. Els lladres anaven vestits amb granotes de color verd i amb els rostres ocults amb passamuntanyes. Tot i que s'acusa a dos d'ells per haver planificat el robatori i als altres dos per haver-lo dut a terme, la fiscalia demana per a cadascun d'ells la mateixa pena: set anys de presó pels delictes de robatori amb violència i intimidació (4 anys), lesions (2) i detenció il·legal (1).

Segons van informar els Mossos, els assaltants van sostreure el telèfon mòbil i el vehicle particular a la propietària de la granja i es van adreçar cap al seu domicili particular on hi havia el seu marit, que pateix una severa invalidesa física. Després d'irrompre a l'habitatge van traslladar l'home a la banyera on el van colpejar repetidament amb l'objectiu que els revelés on guardava els diners i li van causar lesions greus. Els assaltants es van endur finalment 1.200 euros en efectiu a banda del telèfon mòbil de l'home agredit. Mentrestant les tres persones que estaven lligades a la granja van aconseguir alliberar-se de les cordes i es van adreçar a la comissaria dels Mossos per denunciar els fets.