Un home que cremava restes vegetals provoca un foc a Puig-reig de 2,6 hectàrees

Els Bombers van donar per controlat ahir a 2/4 de 5 de la tarda un incendi que s'havia declarat una hora i mitja abans a la serra de les Comes, a Puig-reig, i que va cremar 2,6 hectàrees. El foc es va originar perquè un veí estava cremant restes vegetals i les flames se li van descontrolar. Els Agents Rurals el van denunciar per no haver previst mesures preventives.

Els Bombers van rebre l'avís del foc poc després de les 3 de la tarda. Va ser un incendi de vegetació que es va localitzar en una zona propera a l'eix del Llobregat (C-16). Segons van explicar fonts dels Bombers, en les tasques d'extinció hi van treballar una dotació aèria i quatre de terrestres. Cap a 2/4 de 5 de la tarda, els Bombers el donaven per controlat.