Un nen de 9 anys resulta ferit greu en ser atropellat en un pas de vianants a Sant Joan

Un nen de 9 anys va resultar ferit greu ahir al migdia en ser atropellat per un cotxe a Sant Joan de Vilatorrada, segons van informar fonts dels cossos d'emergències. El menor va ser evacuat en helicòpter a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona, on va ingressar a la Unitat de Cures Intensives (UCI).

Els fets van tenir lloc a la 1 del migdia a l'avinguda del Torrent del Canigó, quan un cotxe va atropellar el nen quan creuava un pas de vianants, just davant del pàrquing de terra.

Com a conseqüència, el nen va perdre el coneixement i va resutar ferit molt greu. Després de ser atès pel SEM al mateix lloc dels fets, va ser evacuat en l'helicòpter, que va aterrar al pàrquing de terra.

El conductor va donar negatiu a les proves d'alcoholèmia i de substàncies estupefaents. La Policia Local de Sant Joan va descartar, d'entrada, que circulés amb excés de velocitat.

El conductor, visiblement afectat, va explicar als agents que no havia tingut temps de veure el nen, perquè hi havia un cotxe mal estacionat al costat del pas de vianants, que li havia dificultat la visió del menor. La Policia Local, de fet, va multar el vehicle mal aparcat i va obrir un atestat per determinar les circumstàncies concretes de l'accident.