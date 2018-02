Alcaldes investigats per fitxar policies a dit neguen irregularitats

Entre la vintena d´investigats per fitxar presumptament agents de la policia local a dit, hi ha quatre dels cinc alcaldes dels ajuntaments afectats, a més a més d´alguns exbatlles. Tots neguen haver comès cap irregularitat en la contractació de policies locals interins, si més no des que ells ocupen el càrrec (la investigació de la Guàrdia Civil es remunta fins a l´any 2007). I assenyalen que el problema de fons és un altre: la contínua marxa de policies locals cap a d´altres plantilles els obliga a anar incorporant freqüentment agents, moltes vegades per la via urgent, perquè no disposen en aquell moment de cap borsa disponible de treball.

«Tenim la consciència molt tranquil·la», assegura l´alcalde de Sallent, David Saldoni. «Hem entregat a la Guàrdia Civil tota la documentació que se´ns ha demanat. El problema d´origen és un senyor que es va presentar a les proves de molts ajuntaments, i va començar a impugnar bases i concursos», afegeix, tot referint-se a la persona denunciant. «Ara hi ha aquesta investigació de la Guàrdia Civill, que no té ni cap ni peus», considera. Segons afegeix, «la borsa que aquest senyor va impugnar no es va ni convocar».

Saldoni assenyala el que per a ell és el problema de fons: molts policies locals funcionaris acaben marxant a d´altres plantilles i els ajuntaments estan obligats a substituir immediatament amb interins les vacants que deixen. «Quan un candidat guanya una plaça de policia funcionari, s´ha d´anar a formar un any a l´Escola de Policia. Mentrestant, l´Ajuntament li paga el sou. Un cop formats, quan tornen a la Policia Local, han d´estar un període en pràctiques. Quan ja són formalment policies, ens trobem que, al cap de poc, fitxen per policies de la zona metropolitana, on troben millors sous. És a dir, tu pagues la formació dels agents, però després són altres municipis els que se´n beneficien», lamenta. «Per tant, les seves places les has de cobrir de forma interina. I has de recórrer a les borses, però s´acaben ràpid i, a vegades, hem de fer un procés de selecció ràpid», afirma.

Per a David Saldoni, la solució seria que les policies locals deixessin de dependre dels ajuntaments i formessin part de l´estructura de la Policia de la Generalitat, juntament amb els Mossos d´Esquadra.



«Signem informes favorables»



Per la seva banda, l´alcalde de Sant Fruitós, Joan Carles Batanés, també fa una valoració semblant. «Jo estic molt tranquil. Des que sóc alcalde, estic segur que hem fet la feina ben feta», afirma. En tot cas, assenyala, «jo, com a alcalde, l´únic que he fet ha estat signar informes que eren favorables. No he signat mai cap contractació que no tingués un informe favorable de recursos humans», diu. «No em consta que ho hagin fet malament els tècnics», aclareix.

«No hi ha hagut contractacions a dit. Però si un policia local et marxa, necessites fer una contractació urgent, perquè si no aquella plaça pot quedar vacant durant mesos», afegeix Batanés. Segons assenyala, el denunciant «no va superar un concurs de la Policia Local de Sant Fruitós».

En el cas de Sant Joan, l´alcalde, Gil Ariso, només té constància d´haver contractat per la via urgent «dos policies locals per cobrir unes vacances de tres mesos, en període estival». Segons afegeix, «no sé si ens ha denunciat per aquest motiu o no». En tot cas, per a ell, «el més important és que puguis tenir la seguretat del teu municipi coberta». Per tant, conclou, «estem tranquils: hem fet les coses ben fetes, dins del marc legal».



«No tenim efectius»



L´alcalde de Navàs, Jaume Casals, també considera «fora de lloc» la investigació de la Guàrdia Civil. «El problema és que no tenim efectius. El sistema està mal muntat», assenyala. «Nosaltres sempre hem intentat fer les contractacions de la forma més correcta possible. Però hi ha un moment en què la borsa de treball queda esgotada, no hi ha més integrants», assenyala Casals, que afegeix: «Aleshores, hem d´agafar policies per la via urgent, de forma momentània. Però això ho fa tothom! Fins i tot la Guàrdia Civil!», exclama. Casals critica que el denunciant «es va dedicar a impugnar totes les borses de treball. Però és que ell no va entrar ni a la borsa de treball que va impugnar: es va suspendre el procés», explica.

A Artés, l´actual alcalde, Ernest Clotet, s´ha salvat de la imputació (ja que fa només mig any que està al càrrec). En canvi, sí que s´han citats alguns exalcaldes, com Josep Candàliga. «Els ajuntaments hem d´intentar cobrir tots els serveis de la Policia Local. Si una vacant queda buida, tu pots contractar per urgència! Però tot depèn de la interpretació», diu Candàliga.