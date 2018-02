La dona de l'apoderat del príncep d'Oló nega que s'enriquís amb el seu patrimoni

El judici contra els acusats de saquejar el patrimoni del príncep saudita que va ser propietari d'una finca a Santa Maria d'Oló va arrencar ahir a l'Audiència Provincial de Barcelona, catorze anys després d'iniciar-se la instrucció del cas. La dona de l'apoderat, el principal acusat en la causa però que ja va ser absolt perquè tenia demència senil i va morir fa un any, va negar en la primera jornada del judici que s'enriquís amb la venda del patrimoni de la família reial de diverses finques (entre les quals la del Moianès) i propietats de luxe a Barcelona, un cop el príncep Saad Bin Abdul Aziz Bin Abderraman Al Saud va haver traspassat.

Les defenses dels quatre acusats van intentar desacreditar l'home que va impulsar la querella el 2004, que va declarar com a testimoni i que va explicar que la família reial saudita li havia encar-regat investigar el patrimoni del finat a l'Estat espanyol. Segons va explicar als mitjans de comunicació l'advocada d'una de les acusades, sospiten que darrere del procés no hi ha els prínceps hereus.

Un jutge va absoldre el 2016 el principal acusat del cas, Agustín G.F., per la seva avançada edat i perquè tenia demència senil. A més, es dóna el cas que l'apoderat del príncep va morir fa un any. La fiscalia, però, també acusa la seva dona, Maria Antònia R.T., d'un delicte continuat de receptació i demana per a ella dos anys i sis mesos de presó. L'acusació particular sol·licita sis anys per un delicte continuat d'estafa i quatre per receptació.



Al·lega desconeixement

En la seva declaració, l'acusada va dir que no tenia coneixement dels tractes econòmics que el seu marit feia amb el príncep. Segons el seu relat, un cop el príncep va morir, el 1993, el seu marit va viatjar a l'Aràbia Saudita i el fill gran del príncep li va dir que «seguís fent-ho tot». Preguntada sobre diferents transferències que es van fer des d'un compte corrent on es van ingressar els diners procedents de la venda del patrimoni del príncep cap a un altre compte corrent del qual ella i el seu fill eren titulars, l'acusada va dir que les transferències es van fer en concepte de «préstec». Segons ella, aquests préstecs es van fer per poder comprar dues propietats a Sant Andreu de Llavaneres (Maresme), però va afirmar que «tots els diners es van retornar amb posterioritat».

La dona de l'apoderat del príncep també va dir que el seu marit cobrava 24.000 euros al mes per gestionar les propietats. A més, va afirmar que no es va enriquir amb les propietats del príncep, ja que, segons la seva declaració, ella ja tenia un patrimoni previ a la mort del príncep per valor d'uns 1,3 milions d'euros.

De la seva banda, el fill de l'apoderat del príncep, que també va declarar com a acusat, va dir que coneixia la relació que el seu pare tenia amb el príncep saudita però que per l'edat que tenia en el moments dels fets no tenia coneixement dels tractes econòmics que feien. El fill de l'apoderat va reforçar la tesi de la seva mare i va dir que les transferències des del compte del príncep fins al seu compte corrent es van fer en concepte de préstec i que es van tornar tots els diners. El noi també va assegurar que el seu nivell de vida ha estat «el mateix» abans i després de la mort del príncep.



L'empresària russa se'n desvincula

Una altra de les persones que van declarar ahir com a acusada és una empresària russa que l'any 2001 va comprar les finques de Santa Maria d'Oló. Segons va explicar, en el moment en què va comprar les propietats no sabia que el príncep era mort i va assegurar que tots els moviments es van fer «davant de notari». L'empresària va explicar que va comprar les finques perquè tenia intenció de dur-hi a terme un projecte de turisme rural.

L'empresària va manifestar que si en el moment de formalitzar la compra hagués sabut que el príncep era mort no hauria comprat les finques. També va voler fer constar que entre els anys 2005 i 2012 va delegar les seves funcions a l'empresa que va comprar les finques de Santa Maria d'Oló al seu marit, ja que ella estava malalta i en procés de rehabilitació. Al banc dels acusats també s'hi va asseure el comptable de l'empresària russa, citat per l'acusació particular.



Una querella del 2004

L'impulsor de la querella, que és del 2004, va explicar que la família reial saudita li va encarregar investigar el patrimoni del príncep a l'Estat espanyol i que així ho va fer conjuntament amb l'agència de detectius Método 3. Segons va dir, en les indagacions va detectar que les propietats ja estaven venudes i que la família reial no havia percebut cap import per aquestes vendes.

Les defenses li van preguntar de forma insistent si s'havia reunit directament amb el primogènit del príncep, fins que va reconèixer que el contacte havia estat indirecte. També li van demanar qui li havia donat una sèrie de documents que va presentar quan va interposar la querella, informació que no va concretar. D'aquesta manera les defenses van voler subratllar les contradiccions de la declaració de l'apoderat egipci i algunes incògnites que planen, com el fet que interposés una querella el 2004 en nom d'un príncep que havia mort el 1999.

En declaracions als mitjans de comunicació, l'advocada de l'empresària russa, Mercè Serrat, va afirmar que tenen la «certesa» que darrere del procediment «no hi ha els prínceps». «Només veiem apoderats, no veiem en cap moment un contacte directe dels prínceps d'Aràbia Saudita amb aquest cas», va fer ressaltar.

Entre els testimonis que van declarar ahir hi havia l'exfutbolista Iván de la Peña, que va comprar una de les finques de luxe a Barcelona.