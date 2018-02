El segon en cinc dies: un vianant és atropellat a Manresa i dóna positiu en el test d'alcoholèmia

Un vianant veí de Manresa, de 31 anys, va resultar ferit de caràcter menys greu, aquest dijous, cap a 3/4 d'11 de la nit, en ser atropellat per un turisme de la marca Seat model Ibiza. L'home, que va ser atropellat a l'alçada del número 117 del carrer del Bruc de Manresa, va donar positiu en el control d'alcoholèmia que posteriorment li va practicar la Policia Local de Manresa, amb una taxa de 0,42 mg/l en aire espirat en la primera prova i de 0,41 mg/l, en la segona.

L'home atropellat, ferit de consideració menys greu, va ser atès per personal sanitari en un primer moment al lloc dels fets i després va ser traslladat en ambulància a l'hospital de Sant Joan de Déu de Manresa. Per la seva banda, la conductora del turisme, una veïna de Manresa de 20 anys, va ser atesa al mateix lloc dels fets per efectius del SEM per una crisi d'ansietat. En el vehicle també hi viatjava una segona persona, un veïna de Manresa, que va sortir il·lesa de l'accident.



El segon en cinc dies

Es dóna la circumstància que aquest passat dissabte va tenir lloc un atropellament a Manresa en el qual el vianant també va donar positiu en el control d'alcoholèmia practicat posteriorment. L'atropellament de dissabte al vespre va tenir lloc quan un vehicle feia marxa enrere a la Muralla del Carme de Manresa. Fonts de la Policia Local van explicar que van decidir fer la prova al vianant perquè presentava símptomes clars d´embriaguesa i perquè el seu estat etílic hauria estat la causa determinant de l´accident. Les mateixes fonts van explicar que pràcticament mai no es fan proves d´alcoholèmia a vianants atropellats, però sí que se´n fan en els casos en què l´estat ebri de la persona atropellada pot explicar la causa d´un accident.