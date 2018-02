Segon vianant atropellat en cinc dies que dóna positiu d'alcohol, a Manresa

Un veí de Manresa de 31 anys va resultar ferit lleu dijous a la nit en ser atropellat per un cotxe al carrer del Bruc, al tram entre els carrers Saclosa i Sant Fruitós. Davant de l'evidència que l'home atropellat anava begut, la Policia Local va fer-li la prova d'alcoholèmia, i va donar positiu, amb una taxa de 0,41 mg/l. Feia només cinc dies, els agents també havien fet la mateixa prova a un altre vianant atropellat, a la Muralla del Carme, perquè donava mostres igualment d'anar borratxo.

Tot i que els vianants no poden ser multats per caminar ebris pel carrer, els agents han fet la prova en aquests dos casos per un motiu: per ajudar a determinar la responsabilitat real dels conductors en els atropellaments, segons expliquen fonts de la Policia Local.

En el cas de dijous a la nit, va quedar clar que l'actuació del vianant atropellat va ser un factor clau de l'accident: va travessar la calçada en un punt no habilitat per al pas de vianants i estava sota els efectes de l'alcohol, la qual cosa li afectava el camp de visió i els reflexos. En el cas de dissabte passat, l'atropellat no es va adonar que un cotxe feia marxa enrere, durant una maniobra d'aparcament, i també va resultar envestit, en passar-hi pel darrere.

En tots dos casos, el fet que els dos vianants anessin beguts ajudarà als conductors a disminuir la seva responsabilitat en els accidents, en el supòsit que s'hagin d'enfrontar a un jutge o a una companyia asseguradora.

Fonts policials, però, aclareixen que és molt poc freqüent que es facin proves d'alcoholèmia a vianants que han resultat atropellats. Només es duen a terme en els casos en què les víctimes dónen evidències d'anar begudes i, a més a més, han resultat ferides molt lleus. Si les lesions són de més gravetat, es descarta la mesura.