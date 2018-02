Tres persones moren en un accident entre dos cotxes i un camió al Vendrell

Tres persones han mort diumenge a la tarda en un accident de trànsit a l'N-340 a Coma-ruga, al municipi del Vendrell (Baix Penedès). Segons el Servei Català de Trànsit, l'avís del sinistre s'ha rebut a les 15.52 hores i ha tingut lloc al punt quilomètric 1.190, on per causes que s'estan investigant un camió articulat que anava en sentit sud ha fet la tisora i ha col·lidit amb dos turismes que circulaven en sentit contrari. A conseqüència del xoc, els tres ocupants d'un dels dos turismes han mort. Tots tres són de la mateixa família: la filla, el pare (35 anys) i l'àvia. A l'altre vehicle implicat en l'accident hi viatjava un matrimoni i la seva filla (de 21 anys) que han resultat ferits de poca gravetat i han estat evacuats a l'hospital comarcal del Vendrell. Arran d'aquesta incidència s'han activat set patrulles dels Mossos d'Esquadra, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat, que han hagut de fer tasques d'excarceració en els dos turismes, i quatre ambulàncies i un helicòpter medicalitzat del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

El conductor del camió ha donat negatiu en el control d'alcohol i drogues i no sobrepassava els límits de velocitat. Ara caldrà comprovar si sobrepassava els límits de tonatge que podia transportar.

A causa de l'accident està tallada la sortida del Vendrell Sud de l'N-340. Durant gairebé dues hores aquesta via ha estat tallada en sentit sud i en el punt de l'accident s'han fet desviaments senyalitzats.