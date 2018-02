Dos guàrdies civils que van actuar a Fonollosa identifiquen el tinent que va ordenar la càrrega

La jutge de Manresa que investiga l'1-O al Bages ha interrogat aquest dilluns els dos primers guàrdies civils que declaren en qualitat de testimonis per l'actuació policial d'aquell dia en diferents pobles bagencs. En concret, han declarat dos agents de la Unitat de Recollida de Material, que van anar a Fonollosa a endur-se l'urna, que els veïns havien amagat a fora del col·legi electoral. No han pogut donar explicacions sobre les càrregues policials en aquest municipi (perquè no eren de la seva competència), però han identificat el tinent que les va ordenar i, a tall de curiositat, han afegit que els antiavalots eren de Madrid. El Col·legi d'Advocats de Manresa, que va denunciar la violència policial, demanarà ara la citació judicial del tinent en qüestió.

Les declaracions dels dos guàrdies civils han tingut lloc després que, aquest mateix dilluns hagi comparegut davant de la jutge Joan Badia, alcalde d'un dels altres pobles afectats per les càrregues, Callús. Ell ho ha fet com a imputat per desobediència, i s'ha acollit al seu dret a no declarar. Després de la seva compareixença, estava assenyalada la de dos guàrdies civils que van acudir a Fonollosa, en qualitat de testimonis. A diferència de Badia, els guàrdies civils han entrat en cotxe per la porta del garatge dels jutjats, sense poder ser interceptats per les càmeres.

Davant de la jutge i del fiscal, els dos agents han explicat que l'1-O van rebre l'ordre d'anar a Fonollosa a recollir el material electoral del referèndum, sense precisar per quin motiu es va seleccionar aquesta població. Un cop allà, van trobar l'urna amagada en uns camps propers a l'ajuntament (que era la seu del col·legi) i, a continuació, han dit, van acudir a l'interior del consistori a recollir la resta de material que poguessin considerar susceptible d'electoral. Entre ells, van agafar un ordinador portàtil i una tauleta electrònica que eren de veïns particulars.

Si van poder entrar a l'ajuntament va ser perquè, abans, els antiavalots havien carregat contra els veïns que feien resistència pacífica (tot provocant ferides a cinc persones) i havien destrossat els accessos del consistori. Els dos agents que han declarat avui han explicat que desconeixen per què es va donar aquesta ordre i han assegurat que no la van escoltar (tot i que es trobaven situats a poca distància del tinent que va ordenar les càrregues). Sí que han identificat, però, el tinent en qüestió, que és el que va dirigir l'actuació de Fonollosa.

D'altra banda, durant la seva declaració, els dos agents també han identificat un tinent coronel de la comandància central de Sant Andreu de la Barca, que han assegurat que és l'home que va preparar el dispositiu durnat els dies previs, a través de diverses reunions.

Els dos agents que han declarat avui, de la Unitat de Recollida de Material de la Guàrdia Civil, són dos dels deu noms que va donar la delegació del govern espanyol a la jutge de Manresa sobre alguns dels responsables de les actuacions policials als municipis del Bages. Els altres vuit noms formen part dels altres col·legis electorals de la comarca on va anar la Guàrdia Civil (a Sant Joan de Vilatorrada, a Callús i a Castellgalí), i també és previst que declarin en el decurs dels propers dies.

Tres lletrats del Col·legi d'Advocats de Manresa, impulsor de la denúncia col·lectiva contra les càrregues policials al Bages, han assistit a la declaració d'avui dels dos agents. S'han mostrat "satisfets" de la informació que han aportat, però han lamentat que la delegació del govern espanyol hagi identificat d'entrada agents de la Unitat de Material Electoral, i que, per tant, no poden respondre sobre les càrregues en qüestió.

Tot i així, els advocats confien que, en el decurs de les properes setmanes, podran demanar la declaració del tinent responsable de l'actuació de Fonollosa i alguns dels 50 agents antiavalots que van acudir a la població, els que es pugui determinar que van ser responsables de les lesions. La delegació ja ha presentat recentment un llistat amb tots els números d'identificació dels antiavalots. El que sí que han explicat els agents d'avui és que els antiavalots de Fonollosa provenien de Madrid.