La neu s'acumula als pobles més elevats del Moianès

La neu ha tornat a fer acte de presència aquest dilluns al Moianès, tot i que amb una diferència molt marcada entre els municipis situats més amunt de la capital, que estan per sobre dels 800 metres, i els que queden per sota. Mentre al nucli de Moià la neu pràcticament no s'ha vist i només té enfarinats els extrems més elevats del municipi, l'Estany i Collsuspina (dues poblacions amb les quals toca el seu terme) estan a hores d'ara ben blancs, amb gruixos de més de cinc centímetres.

Precisament, la neu ha obligat a anul.lar les línies de transport escolar que van des d'aquests dos municipis cap a l'institut de Moià.

Des de primera hora del matí s'han vist màquines llevaneus tant a la carretera que va de Moià cap a Vic passant epr Collsuspina (N-141C), com la que connecta la capital amb l'Estany i l'Eix Transversal (C-59). Tot i això, segons explicaven alguns conductors, el treball d'aquestes màquines dificultava l'accessibilitat cap a Collsuspina, ja que la neu que apartem de la carretera s'acumulava al voral en l'entrada al poble.

A la resta de poblacions del Moianès la neu pràcticament no hi ha fet acte de presència, sinó que la precipitació ha estat constantment en forma de pluja. Sí que hi ha imatges enfarinades, però, de punt com ara l'entorn de l'església romànica de Sant Feliu de Terrassola, a Santa Maria d'Oló.