Un pi es desploma sobre la pista d'atletisme del Congost

Ensurt aquest dilluns a la pista d'atletisme del Congost de Manresa. Un pi de dimensions considerables s'ha desplomat durant l'episodi de pluja sobre la zona d'entrenament i competició sense provocar ferits. Joan Lleonart, director tècnic del CA Manresa, ha enviat a través de Twitter una petició a l'Ajuntament de Manresa perquè valori l'estat dels arbres i la seguretat del recinte. «Potser caldria mirar-se bé els pins de l'estadi per tal de no haver de patir per incidents majors», ha piulat.