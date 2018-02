ALERTA | La neu afecta una quinzena de carreteres de la Catalunya Central, entre elles la C-16

El temporal de neu i pluja que afecta el nostre país des d'ahir diumenge està causant diversos problemes de circulació a diferents vies catalanes. Així, aquest dilluns calen cadenes per transitar en vàries vies, sobretot a la zona del Berguedà. Segons el Servei Català de Trànsit, a les 14.00 h seguien tallades la B-400, a Guardiola de Berguedà, i la BV-4024, de Bagà a Coll de Pall. També està afectada la C-16, on calen cadenes per circular entre Bagà i Puigcerdà.

Precisament en aquest eix viari que connecta la Cerdanya i el Berguedà, tres vehicles van topar ahir al vespre a l'alçada de Guardiola de Berguedà, al punt quilomètric 106, i una persona va resultar ferida de caràcter lleu. A Puig-reig, a la BV-4131, dos nois van resultar ferits per una sortida de via.

Carreteres de la Catalunya Central on són necessàries cadenes:

C-16 entre Bagà i Puigcerdà

N-141C, a Mallà (carretera de Moià a Malla)

B-400, a Saldes

B-402, a Guardiola de Berguedà

B-431, a Sant Feliu Sasserra

BV-4021, a Guardiola de Berguedà,

BV-4022, a la Nou de Berguedà

BV-4031, a Castellar de n'Hug

BV-4242, a Berga

BV-4243, a Berga

BV-4656, a Borredà

LV-4241, a Guixers

C-59 a Sant Quirze Safaja

Cadenes a les carreteres que envolten Berga



A l'entorn de Berga, la situació viària també és complicada. Cal circular amb cadenes per la BV-4242 i a la BV-4243 entre la localitat i Castellar del Riu. La mateixa situació també es produeix entre Borredà i Sant Jaume de Frontanyà, a la BV-1656.

Des de primera hora d'aquest matí també hi ha problemes per circular a la B-400, tallada a l'alçada de Saldes, i a la BV-4024, tallada a Guardiola de Berguedà, mentre que en la BV-4201 al seu pas pel mateix municipi hi és obligatori l'ús de cadenes. La neu també complica la circulació de vehicles a la BV-4022 entre Cercs i la Nou de Berguedà i la B-431 a Artés en direcció a Prats de Lluçanès.

Els problemes s'estenen, també amb la obligatorietat de transitar amb cadenes a les vies BV-4025 entre Cercs i Fígols i a la BV-43012 a Castellar de n'Hug. Succeeix el mateix a la C-16, entre Puigcerdà i Bagà; a la C-462 entre la Coma i la Seu d'Urgell i a la C-563 entre Truixent i Gósol.

Alteracions del transport escolar



La nevada ha provocat que la majoria de rutes de transport escolar del Berguedà quedessin afectades aquest dilluns 5 de febrer. Concretament, i tal i com informa el Consell Comarcal del Berguedà, ha quedat anul·lat el transport escolar en 11 rutes diferents que afecten el transport de 168 alumnes de primària i secundària.

Rescaten un autocar amb 59 estudiants a la carretera de Toses cap a La Molina



Els Bombers de la Generalitat i els Mossos d'Esquadra han rescatat, aquesta passada, nit una seixantena d'estudiants que viatjaven en un autocar que ha quedat atrapat a la neu, a la carretera de Toses cap a La Molina (a Alp). Els Bombers de la Generalitat van rebre l'avís a les 23.12h, i s'hi van desplaçar amb quatre vehicles més un cinquè del GRAE.

Problemes a la C-25



Des de primera hora també hi ha afectacions a diversos punts de l'eix Transversal. Més concretament, al seu pas per Espinelves, a Osona, és obligatori l'ús de cadenes i hi està restringida la circulació a vehicles pesants a causa del gel a la calçada.