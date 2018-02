Dues de les tres víctimes de l'accident del Vendrell eren originàries de Súria

Dues de les tres víctimes mortals de l'accident que va tenir lloc diumenge a la tarda al Vendrell eren originàries de Súria, segons ha pogut saber aquest diari. Es tracta d'Esperanza Martín Gómez, una dona de 86 anys, i la seva filla, Francisca Martínez Martín, de 55. La família, però, es va mudar a l'Arboç ja fa molts anys. Els cossos de les dues finades va estar al llarg del dia d'ahir al tanatori del Vendrell, i era previst que avui se'n faci el trasllat a una funerària de Manresa.

El sinistre va tenir lloc diumenge a la tarda a la N-340, al punt quilomètric 1.190, al terme municipal del Vendrell (Baix Penedès). Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís poc abans de les quatre de la tarda. Per causes que encara s'estan investigant, un camió amb doble remolc va fer la tisora i va col·lidir contra dos turismes. A conseqüència del xoc, els tres ocupants d'un dels dos cotxes que van rebre l'impacte van morir. Es tracta de la mare i la filla d'arrels surienques Esperanza Martín Gómez, una dona de 86 anys, de nacionalitat espanyola i veïna del Vendrell (passatgera davantera); i de Francisca Martínez Martín, una dona de 55 anys, de nacionalitat espanyola i veïna del Vendrell (passatgera posterior); i també del conductor, M.E.A, un home de 36 anys de nacionalitat marroquina i veí de l'Arboç, que era el conductor del vehicle sinistrat.

Pel que fa a l'altre turisme, els tres ocupants van resultar ferits menys greus i van ser traslladats a l'hospital comarcal del Vendrell. El conductor del camió va resultar il·lès.

Arran de la incidència, es van activar set patrulles dels Mossos d'Esquadra, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat, que van haver d'efectuar tasques d'alliberament de les víctimes en els dos turismes, quatre ambulàncies i l'helicòpter medicalitzat del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Quant a l'afectació viària, l'N-340 es va tallar en el punt de l'accident, en sentit Barcelona, i la circulació es va desviar per l'autopista AP-7 fins a a quarts de 8 del vespre, moment en què la carretera va quedar reoberta a la circulació.



Un efecte col·lateral del 155

Ahir es va viure una jornada d'indignació a la zona del Vendrell perquè les tres víctimes de l'accident de diumenge se sumen al negre balanç amb què es pressiona el ministeri de Foment perquè apliqui les solucions que hi havia pactades amb el departament de Territori de la Generalitat per desviar el trànsit de camions de la N-340 cap a l'AP-7. Mesures que s'havien d'aplicar des de l'1 de gener però que la situació d'excepcionalitat generada per la suspensió del Govern amb l'aplicació de l'article 155 ha ajornat. Ahir, els alcaldes de l'anomenat Pacte de Berà es van concentrar, amb més d'un centenar de persones, a l'ajuntament de l'Arboç, on es van fer tres minuts de silenci per les dues dones i l'home que van perdre la vida en el xoc. El municipi ha decretat tres dies de dol.

L'alcalde del Vendrell i portaveu dels alcaldes del Pacte de Berà, Martí Carnicer, va explicar que remetran immediatament una carta al ministeri per «exigir solucions» i també explicacions sobre la tardança en l'aplicació d'un acord que ja tenia el vistiplau de totes les parts perquè s'apliqués l'1 de gener.

«El més lamentable de la situació viscuda és que estem parlant d'un problema que tenia solució i acord, i que la demora en la seva aplicació és la que ha provocat l'accident», va criticar Carnicer. «L'actuació s'ha de fer ràpida i sense gaires dificultats perquè estava tot a punt», hi va afegir.