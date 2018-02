El funeral per les dues surienques mortes al Vendrell es farà aquest dimecres

El funeral per les dues víctimes bagenques que van perdre la vida en l'accident que va tenir lloc diumenge al Vendrell es farà aquest dimecres, a les 11 del matí a la Sala Montserrat de la funerària Fontanova, i posteriorment seran enterrats al cementiri de Manresa.

Tal i com ja va informar Regió7, dues de les tres víctimes mortals d'aquest sinistre eren originàries de Súria (filla i néta d'un antic mestre d'aquest poble), tot i que s'havien traslladat i afincat a l'Arboç fa dècades. Es tracta d'Esperanza Martín Gómez, de 86 anys, i la seva filla, Francisca Martínez Martín, de 55 anys.

El sinistre va tenir lloc diumenge a la tarda a la N-340, al punt quilomètric 1.190, al terme municipal del Vendrell (Baix Penedès). Els Mossos d´Esquadra van rebre l´avís poc abans de les quatre de la tarda. Per causes que encara s'estan investigant, un camió amb doble remolc va fer la tisora i va col·lidir contra dos turismes. A conseqüència del xoc, els tres ocupants d´un dels dos cotxes que van rebre l´impacte van morir.

Pel que fa a l´altre turisme, els tres ocupants van resultar ferits menys greus i van ser traslladats a l´hospital comarcal del Vendrell. El conductor del camió va resultar il·lès.

Segons informa el portal digital Diari Més de Tarragona i Costa Daurada, les tres víctimes tenien una estreta vinculació amb el Col·legi Residència l´Arboç. El conductor del vehicle, Moulad El Ammartí, era el responsable de manteniment del centre educatiu i era conegut per pares i alumnes com a 'Morat'. Segons expliquen des de l´AMPA d´aquesta escola, 'Morat' era molt conegut per tothom. «Era una persona molt estimada per tots, per com es comportava i tractava als nens. No hi ha paraules per descriure´l», asseguraen des de l´AMPA. Segons els pares dels alumnes, 'Morat' era molt més que un responsable de manteniment.

Francisca Martínez no tenia cotxe i el 'Morat' es va oferir a portar-la a ella i a la seva mare cap a casa. Francisca Martínez i Moulad El Ammartí eren companys de feina a l´escola de l´Arboç. La dona, coneguda per tots com a 'Paqui', era la responsable de la neteja al centre i germana d´un dels professors d´ESO de La Residència.

El cos de Moulad El Ammartí serà repatriat al Marroc aquest dijous. L´Ajuntament de l´Arboç ha decretat tres dies de dol per la mort d´aquests arbocencs.

Indignació a la zona



Dilluns es va viure una jornada d´indignació a la zona del Vendrell perquè les tres víctimes de l´accident de diumenge se sumen al negre balanç amb què es pressiona el ministeri de Foment perquè apliqui les solucions que hi havia pactades amb el departament de Territori de la Generalitat per desviar el trànsit de camions de la N-340 cap a l'AP-7. Mesures que s´havien d´aplicar des de l´1 de gener però que la situació d´excepcionalitat generada per la suspensió del Govern amb l´aplicació de l´article 155 ha ajornat. Ahir, els alcaldes de l´anomenat Pacte de Berà es van concentrar, amb més d'un centenar de persones, a l'ajuntament de l'Arboç, on es van fer tres minuts de silenci per les dues dones i l'home que van perdre la vida en el xoc.

L'alcalde del Vendrell i portaveu dels alcaldes del Pacte de Berà, Martí Carnicer, va explicar que remetran immediatament una carta al ministeri per «exigir solucions» i també explicacions sobre la tardança en l'aplicació d'un acord que ja tenia el vistiplau de totes les parts perquè s'apliqués l'1 de gener.

«El més lamentable de la situació viscuda és que estem parlant d'un problema que tenia solució i acord, i que la demora en la seva aplicació és la que ha provocat l'accident», va criticar Carnicer. «L'actuació s'ha de fer ràpida i sense gaires dificultats perquè estava tot a punt», hi va afegir.