La Guàrdia Civil denuncia el regidor Jordi Pesarrodona i un mosso per l'1-O a Sant Joan

La Guàrdia Civil ha denunciat el regidor de Cultura de Sant Joan de Vilatorrada, Jordi Pesarrodona (ERC), per un delicte d'odi i un altre delicte de resistència greu, per la seva presència l'1 d'octubre a l'escola Joncadella. L'acusa d'incitar aquell dia "a la hostilitat" contra els agents.

L'escola Joncadella és un dels col·legis on la Guàrdia Civil va dur a terme càrregues policials, tot causant-hi diversos ferits, entre els quals el mateix Pesarrodona (vegeu vídeo). Es dóna el cas que el santjoanenc, que és actor de carrer i ha estat sempre molt vinculat a la cultura, es va fer popular a les xarxes el 20 de setembre per fer-se una foto amb un nas de pallasso davant de la conselleria de Governació, al costat d'un guàrdia civil, tot i que oficialment no ha estat denunciat per aquest motiu, sinó per la seva presència l'1-O a la Joncadella.

A més a més, la Guàrdia Civil també imputa un delicte de desobediència a un dels mossos d'esquadra que es trobava a l'escola Joncadella, i que va demanar explicacions als agents espanyols.

Així consta en l'informe sobre l'actuació a l'escola Joncadella que la Guàrdia Civil ha presentat al Jutjat d'Instrucció 2 de Manresa, que centralitza la investigació de l'1-O al Bages. La jutge ja va imputar d'ofici un delicte de desobediència a Pesarrodona (després que ell denunciés les lesions de la Guàrdia Civil), motiu pel qual està cridat a declarar aquest dimecres al jutjat, on està prevista una concentració de suport al santjoanenc, a les 9 del matí.

De moment, no consta que la jutgessa hagi afegit a la causa els delictes denunciats per la Guàrdia Civil, de manera que la compareixença d'aquest dimecres de Pesarrodona continua sent únicament per desobediència.

En l'informe, la Guàrdia Civil assegura que l'1 d'octubre, a l'escola Joncadella, Pesarrodona "va incitar directament a l'hostilitat contra els agents de la Guàrdia Civil, per la seva pertinença al cos, no reconeixent l'autoritat de les forces estatals, i encoratjant mitjançant discursos les masses congregades a la desobediència activa".



Jordi Pesarrodona ho considera un "càstig" de la Guàrdia Civil

Pesarrodona, en declaracions a aquest diari, considera la denúncia de la Guàrdia Civil com un "càstig" per la seva foto amb el nas de pallasso de 20 de setembre. "Han buscat totes les argúcies legals per inculpar-me el que sigui, com a càstig per la meva protesta del dia 20", lamenta el santjoanenc.

El regidor nega l'acusació de la Guàrdia Civil contra ell, i assegura que els vídeos gravats a l'escola Joncadella demostren el contrari. "Sí que vaig dir que em subjectava a les lleis catalanes, però en cap moment no em vaig posar com a líder ni vaig encoratjar cap massa, ni res d'això. Van ser els guàrdies civils els que es van dirigir a mi", assenyala. "Jo únicament vaig demanar a la gent que fos pacífica i que aixequéssim les mans enlaire", constata.

"Jo diria que van venir a Sant Joan perquè sabien que jo era regidor d'aquesta localitat. I no van saber entendre que la nostra protesta era absolutament pacífica. I el nas de pallasso té tota una simbologia al darrere que no pretenia res més que treure trascendència a una ocupació militar que hi havia en aquell moment al departament de Governació", reflexiona Pesarrodona. "Hi havia molta gent que els deixava flors aquell dia als guàrdies civils, i jo vaig voler fer aquest gest, perquè era icònic. Però mai va voler ser un insult. I ells s'ho van prendre com una humiliació". Pesarrodona ja havia fet el mateix gest en camps de refugiats com a Pallassos sense Fronteres.

El regidor de Cultura recorda que, després de la seva foto del 20-S, va rebre una gran quantitat d'insults i d'amenaces a la xarxa. I que l'1 d'octubre ell va acabar sent víctima de les càrregues de la Guàrdia Civil, motiu pel qual ha denunciat per lesions el cos, juntament amb una cinquantena de ferits més de tot el Bages.