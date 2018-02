La neu torna a fer suspendre una part del transport escolar, al Berguedà

Les alteracions en el transport escolar, al Berguedà, continuen aquest dimarts al matí. De moment, i tal i com informa el Consell Comarcal del Berguedà, hi ha 5 línies que s´anul·len i més de 50 alumnes que no tenen transport escolar, aquest dimarts 6 de febrer.

Pel que fa a l'educació secundària, es tracta de:

– Ruta Gósol, Saldes i Vallcebre – Institut l´Alt Berguedà. Amb un total de 15 alumnes afectats.

– Ruta La Pobla-Institut l´Alt Berguedà. Amb 24 alumnes afectats.

– Ruta Sant Julià de Cerdanyola – Institut l´Alt Berguedà. Amb 7 alumnes afectats.



Les rutes que s'han suspès d'educació primària al Berguedà són:

– Ruta Saldes – Escola Serrat Voltor de Vallcebre. Amb 3 alumnes afectats.

– Ruta Castellar de n´Hug – Escola Lillet A.Güell de la Pobla de Lillet. Amb 7 alumnes afectats.



Cadenes per circular per moltes carreteres



I és que aquest matí encara és necessari l'ús de cadenes en la majoria de carreteres del Berguedà. Cal dur-ne per circular per la B-402, entre Guardiola de Berguedà i la Pobla de Lillet; a la carretera BV-4021, a Guardiola; a la BV-4022, entre Cercs i la Nou de Berguedà; a la BV-4025, entre Cercs i Fígols; a la BV-4031, entre Casteller de N'Hug i Toses; a la carretera BV-4242 a Berga. També és obligatori l'ús de cadenes a la carretera BV-4243, entre Berga i Casteller del Riu; a la BV-4653, a Berga; i a la carretera BV-4656 entre Borredà i Sant Jaume de Frontanyà.

D'altra banda, està tallada la BV-4024, que connecta Bagà amb Coll de Pal.