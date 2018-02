La pluja fa tombar alguns arbres i causa accidents de trànsit lleus

Ensurt ahir a la tarda a la pista d'atletisme del Congost de Manresa. Un pi es va desplomar durant l'episodi de pluja sobre la zona d'entrenament i competició sense provocar ferits. Joan Lleonart, director tècnic del CA Manresa, va enviar a través de Twitter una petició a l'Ajuntament de Manresa perquè valori l'estat dels arbres i la seguretat del recinte. «Potser caldria mirar-se bé els pins de l'estadi per tal de no haver de patir per incidents majors», va piular.

La pluja, a banda de tombar algun altre arbre a les comarques centrals, també va causar despreniments de murs, a Esparreguera i a Abrera, on van haver d'intervenir els Bombers. Les precipitacions, a més, van ser la causa directa de diversos accidents de trànsit a les carreteres de la Catalunya Central, tots amb ferits lleus o amb il·lesos. Un dels accidents va ser ahir a la tarda a l'eix Transversal, a Rajadell, on una dona va resultar ferida per una sortida de via. A Sant Esteve Sesrovires, a la B-224, també hi va haver al matí un accident amb un ferit lleu.