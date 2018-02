Dues dones resulten ferides en un accident a la rotonda de Prat de la Riba de Manresa

Dues dones de 29 i 30 anys d'edat que viatjaven en el mateix cotxe van resultar ferides de consideració lleu, aquest dimarts cap a les 11 del vespre, en un accident de trànsit amb dos vehicles implicats, a la rotonda de Prat de la Riba de Manresa.

Els fets van tenir lloc quan, per causes que es desconeixen, un dels dos cotxes (tots dos turismes) va envestir pel lateral el segon cotxe, quan circulaven per la rotonda a l'alçada de la cruïlla amb el carrer de Sallent.

Com a conseqüència del xoc, dues de les ocupants d'un Audi A3 van quedar ferides lleus. Es tracta d'una de la conductora, una dona de 29 anys; i la passatgera, de 30 anys. Pel que fa a la conductora de l'altre turisme implicat, un Opel Corsa, és una noia de 19 anys que va sortir il·lesa de la col·lisió. Les dues persones ferides van ser ateses en un primer moment al lloc dels fets i posteriorment van ser traslladades l´Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa.