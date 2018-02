Ingressen a presó la majoria d'arrestats en una operació antidroga al Bages

El Jutjat d´Instrucció 7 de Manresa ha decretat presó provisional per a la majoria de detinguts divendres en una macrooperació dels Mossos contra el tràfic de drogues duta a terme principalment al Bages, però també en altres comarques. En total, el cos policial va practicar divendres més d´una dotzena d´arrestos.

L´operatiu, tal com va avançar Regió7 dissabte, es va dur a terme divendres al matí en més d´una dotzena d´indrets, entre els quals a Callús, a Balsareny i a Súria. El dispositiu també es va dur a terme en un municipi del Berguedà (el nom del qual no ha transcendit) i en altres comarques catalanes, com el Baix Penedès (al Vendrell) i al Baix Camp (a Cambrils).

Així ho van explicar aquest dimarts fonts de la investigació, que es manté oberta i, per tant, continua sota secret de sumari. Els Mossos, de fet, no descarten noves detencions.

Quatre dels detinguts van quedar en llibertat dissabte mateix després de declarar davant dels Mossos, sota l´obligació de comparèixer al jutjat quan siguin requerits. La resta va declarar dilluns davant de la jutgessa, que va decretar l´ingrés a la presó sense fiança per a la majoria d´ells.

L´operació dels Mossos va permetre desarticular una xarxa que presumptament es dedicava al cultiu de macroplantacions de marihuana, per al seu posterior tràfic. Durant els escorcolls, es van descobrir plantacions d´aquest tipus en diverses cases unifamiliars, entre les quals al carrer del Bruc de Balsareny.