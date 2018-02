Rescaten set persones aïllades per la neu en una casa rural de Coll de Nargó

Els Bombers de la Generalitat han rescatat aquest dimecres al matí en helicòpter set persones que es trobaven des de diumenge aïllades per la neu, en una casa rural de Coll de Nargó. Els evacuats es trobaven bé, perquè durant tot aquest temps havien tingut menjar a l'habitatge.

Els afectats ja van donar avís de la seva situació aquest dimarts al migdia, en veure que la neu continuava bloquejant el camí i que no podien sortir en vehicle. Durant el dimarts, es va esperar si alguna màquina llevaneu netejava la zona. Com que això no s'ha produït, aquest dimecres, finalment, els Bombers els han rescatat finalment en helicòpter.