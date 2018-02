«Continuarem fent la revolució amb nassos»

«Jo només prego que mirin el cor de les persones que hi ha dar-rere. I mirin si hi ha alguna agressivitat davant d'una imatge icònica com la del nas de pallasso».

Aquest és el missatge que el popular actor de carrer Jordi Pesarrodona, regidor de Cultura de Sant Joan de Vilatorrada, va adreçar ahir a la Guàrdia Civil, després que el cos policial l'hagi denunciat per un delicte d'odi i un de resistència en el seu informe sobre l'actuació a l'escola Joncadella l'1-O. Pesarrodona està convençut que tant la denúncia d'ara com els cops de porra que va rebre aquell dia són en realitat «una represàlia» per la foto que el 20 de setembre es va fer, amb un nas de pallasso, al costat d'un guàrdia civil de l'operatiu contra el referèndum, i que es va convertir en viral.

Pesarrodona va anar ahir als jutjats de Manresa per comparèixer davant la jutgessa de l'1-O, que li ha imputat un delicte de desobediència, igual que als alcaldes de Callús, Joan Badia, i de Fonollosa, Eloi Hernàndez. A fora, l'esperaven unes 150 persones per donar-li suport, fent-ho de la manera més gràfica possible: posant-se també nassos de pallasso. Entre els concentrats, hi havia alcaldes i regidors d'ERC (el partit polític on militen els tres imputats), l'alcalde de Sant Joan, Gil Ariso, del PDeCAT, i més d'una vintena de funcionaris del jutjat, que es van manifestar amb una pancarta amb el lema «Llibertat i democràcia». Pesarrodona va agrair el suport de tots els presents tant en entrar com en sortir del jutjat.

En declaracions als mitjans de comunicació, el regidor santjoanenc va celebrar que la jutgessa no hagi inclòs, almenys de moment, els delictes que li imputa la Guàrdia Civil (vegeu desglossat inferior) i va lamentar que el cos policial, el 20 de setembre, interpretés com una burla la seva acció. «Malauradament, no van saber acceptar una protesta absolutament pacífica, com era un nas de pallasso». Segons va dir, aquell dia, «la gent els deixava flors, en sintonia amb el que ha estat sempre la revolució dels somriures». I ell va decidir posar-se el nas «perquè és la meva flor reivindicativa de la revolució dels somriures». I va afegir: «I continuarem fent la revolució amb nassos. Continuarem per la via pacífica, intentant negociar, que és el que s'ha intentat moltíssimes vegades, i que hi ha un Estat que no vol escoltar».

Pesarrodona es va treure de la butxaca el nas en qüestió, que, segons va dir, l'acompanya sempre. «Jo, com a integrant de Pallassos sense Fronteres, havia fet aquesta mateixa reivindicació a la frontera amb Bòsnia, i dies després actuant en camps de refugiats. Llavors no vam rebre cap represàlia, perquè estàvem fent una protesta pacífica contra una guerra que hi havia en aquells moments», va dir.

Segons va assenyalar el regidor santjoanenc, «sóc el mateix pallasso que fa uns anys es va fer una foto al costat de tots els cossos policials en un acte de Pallassos sense Fronteres, amb tot de guàrdies civils. Ells, aleshores, també es van posar nassos de pallasso, al meu costat», va assenyalar.