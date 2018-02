La jutgessa no imputa a Pesarrodona el delicte d'odi que li atribueix la Guàrdia Civil

La jutge que investiga l'1-O al Bages ha descartat, almenys de moment, imputar a Pesarrodona els dos delictes pels quals l'ha denunciat la Guàrdia Civil per la seva presència al col·legi Joncadella de Sant Joan, el delicte d'odi i el de resistència. La jutgessa, per tant, va citar ahir Pesarrodona només per un únic delicte, el de desobediència, el mateix que ja li va imputar d'ofici fa dos mesos, juntament amb els alcaldes de Callús, Joan Badia, i de Fonollosa, Eloi Hernàndez, tots d'ERC, i que consideren sense cap base sòlida. Pesarrodona, com va fer Badia dilluns, va optar per no declarar, a recomanació dels advocats

«De moment, l'informe de la Guàrdia Civil no s'ha tingut en compte, per la qual cosa pensem que és una bona notícia», va explicar Pesarrodona a la sortida dels jutjats. Tal com publicava ahir aquest diari, en l'informe sobre l'escola Joncadella, la Guàrdia Civil assegura que Pesarrodona «va incitar directament a l'hostilitat contra els agents, per la seva pertinença al cos, no reconeixent l'autoritat de les forces estatals, i encoratjant mitjançant discursos les masses congregades a la desobediència activa». Amb aquest argument, el denuncia per un delicte d'odi i un altre de resistència.

Ahir, Pesarrodona va constatar que l'acusació de la Guàrdia Civil respon a una «represàlia» per la foto del 20-S i va explicar que els fets a l'escola Joncadella van succeir de manera molt diferent.

Segons va explicar, «nosaltres no estàvem a primera fila. I el comandament que hi havia em va cridar, amb aquesta frase: Famosito, ven usted para acá». Per tant, segons Pesarrodona, «estava claríssim contra qui anaven». El regidor va afegir que «nosaltres vam dir que volíem votar i que, per tant, no obríem el pas. És llavors quan es van tirar enrere i van tornar a venir, a cops de porra. I a mi em van donar cops a la zona engonal, amb ganes de fer mal. Un altre agent, fins i tot, ho tapava, perquè no es veiés el resultat del que s'estava fent», va denunciar.