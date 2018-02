Demanen 30 anys de presó per a un educador per abusar de tres nens a Llívia

L'Audiència de Girona va jutjar ahir un educador infantil que s'enfronta a 30 anys de presó per abusar de tres nens a Llívia mentre els feia de cangur. Quan es va destapar el cas, a mitjan 2015, els infants tenien 3, 5 i 9 anys. Aquests dos últims són germans i feia setmanes que coneixien el processat, Albert S., perquè anava a casa seva a fer classes de repàs.

El fiscal sosté que un dia, tornant de la piscina, l'acusat els va posar un vídeo pornogràfic, els va fer tocaments i els va arribar a posar un pal de plàstic a l'anus. A més de la presó, el fiscal reclama que Albert S. hagi de pagar una indemnització de 16.000 euros. Quan els abusos van transcendir, l'acusat anava com a independent a la llista d'ERC a les municipals per Puigcerdà, on ocupava el número 12 de la candidatura.